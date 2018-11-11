الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء كمية كبيرة من مستحضر صيدلاني لوجود خطأ في تركيز الدواء داخل العبوة عن المسجل على العبوة الخارجية.وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني، أن مفتشيها ضبطوا أكثر من 55600 عبوة مستحضر صيدلاني في مستودع لتخزين الأدوية بمدينة الرياض، وذلك لوجود خطأ في تركيز الدواء داخل العبوة عن المسجل والموضح على العبوة الخارجية. وأشارت إلى أنها تستكمل الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.// انتهى //11:57ت م0037