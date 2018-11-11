جدة 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية "KAEC" عن ترسيتها عقوداً جديدة في مجال الإنشاء والتطوير بأكثر من 1.2 مليار ريال خلال العام الحالي 2018، شملت قطاعات متعددة في المدينة.وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي, أن نسبة المبالغ المخصصة لتطوير الوادي الصناعي والمناطق السكنية ومرافقها من قيمة العقود بلغت نحو 20%، بينما اتجهت 80% من قيمة العقود لتطوير تجربة عملاء المدينة من السكان والمستثمرين والموظفين والزوار، وذلك من خلال إنشاء وتطوير مجموعة من المشاريع والخدمات والمنتجات في عدد من المجالات أبرزها قطاع السياحة والترفيه والرياضات العالمية, لافتاً إلى أن نسبة الشركات والمؤسسات الوطنية من القيمة الإجمالية للعقود تجاوزت 90%.وأكد لنجاوي استمرار الخطط التطويرية للمدينة لتعزيز القطاعات الاستراتيجية كقطاع الخدمات اللوجستية والصناعة, حيث استقطب الوادي الصناعي أكثر من 110 شركات وطنية وعالمية حتى الأن, كما وصلت الطاقة الاستيعابية لميناء الملك عبدالله إلى 3.4 مليون حاوية سنوياً، مشيراً في ذات الإطار إلى استمرار استثمارات المدينة في قطاع جودة الحياة وذلك من خلال تطوير أكثر من 10 ألاف وحدة وأرض سكنية حتى الأن موزعة على 6 أحياء سكنية.ولفت لنجاوي إلى حرص المدينة على إعطاء أولوية لدعم تمكين الشباب السعودي عبر إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع النوعية بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين يأتي في مقدمتها مشروع الأمير خالد الفيصل لبناء الانسان "طموح"، الذي يستهدف تدريب وتأهيل 10 ألاف طالب وطالبة بنهاية العام 2020، تم استكمال تدريب 3800 منهم حتى الآن.// انتهى //11:59ت م0038