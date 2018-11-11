جدة 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة 15 تعديًا على أراضٍ حكومية بدون مستمسكات شرعية ومخالفة للأنظمة والتعليمات، إلى جانب إزالة 50 حظيرة مواشي بعد استكمال الإشعارات النظامية.وأبان رئيس بلدية الجنوب المهندس ممدوح اللحياني, أن فرق الرقابة أزالت 12 موقعاً مخالفا في الخمرة والفضيلة ومخطط الطحلاوي ووادي النبع، إضافة إلى ثلاثة مستودعات مخالفة بنطاق البلدية.// انتهى //12:00ت م0039