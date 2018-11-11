نجران 03 ربيع الأول 1440هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسبدأت الكلية التقنية بنجران ممثلة في مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر اليوم، استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج " الدبلوم التطبيقي المسائي " للفصل التدريبي الثاني للعام 1439 / 1440 هـ، ويستمر حتى الـ 14 من الشهر الجاري، عبر القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم التطبيقي المسائي بالكلية بقسم تقنية الحاسب الآلي تخصص الدعم الفني، والبرمجيات، وقسم التقنية الإدارية تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق، وقسم التقنية الكهربائية تخصص القوى الكهربائية، وقسم التقنية الميكانيكية تخصص الإنتاج الميكانيكي، وقسم تقنية المحركات والمركبات, تخصص ميكانيكا السيارات".وأفاد أن شروط القبول والتسجيل في البرنامج جاءت بنفس شروط القبول بالفترة الصباحية مع مراعاة تمكين قبول المتدربين للتفرغ الجزئي أو الكلي والإعفاء من شرط العمر وعدد سنوات التخرج، ويتم التعامل مع البرنامج أسوة بما هو معمول به في الفترة الصباحية في الوحدة التدريبية، وسيتم تنفيذ البرنامج بنظام الانتظام في الفترة المسائية من الساعة الرابعة مساءً إلى الساعة العاشرة مساءً كحد أقصى، مبيناً أن البرنامج يأتي في إطار سعي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتوسيع نطاق خدماتها التدريبية والتطويرية لأفراد المجتمع، ويستهدف البرنامج الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وأبناء المقيمين.// انتهى //12:10ت م0041