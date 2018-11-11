الدمام 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسنفذت بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة لها خلال شهر صفر الماضي ٨٨٠ جولة رقابية وتفتيشية استهدفت المطاعم والمحلات الغذائية، وذلك ضمن حملة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإحكام الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية في المحافظة.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن البلدية قامت بعدد من الجولات والزيارات التفتيشية وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، مشيراً إلى أنه نتج عن الجولات التفتيشية تحرير ٢٥٠ مخالفة وتسجيل ٣١٥ إنذاراً، وإتلاف ٣٦٠٨٠ كلغ مواد غذائية، و ١٧ لتر مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافةً إلى فرض غرامات على المحلات المخالفة.وأشار إلى أن البلدية تسعى في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً في الوقت نفسه إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.// انتهى //12:23ت م0042