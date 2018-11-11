الكويت 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسوصل إلى الكويت ظهر اليوم، الرئيس العراقي برهم صالح والوفد الرسمي المرافق له، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.ويرافق الرئيس العراقي وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير الكهرباء لؤي حميد الخطيب ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي ومحافظ البصرة أسعد العيداني، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية الجديدة.// انتهى //12:28ت م0043