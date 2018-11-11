أبها 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واساعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان اليوم، صرف 31951794 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القران الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، والمغتربين والمغتربات، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وأبناء الموفدين للتدريس بالخارج، وذلك خلال الفترة من بداية العام الدراسي الجاري وحتى نهاية شهر ربيع الأول.وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب علي صهفان أنه تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد أن تم استكمال مسيرات الصرف اللازمة.ودعت الإدارة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.// انتهى //12:30ت م0044