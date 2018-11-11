الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم، أولى الدورات التدريبية لسلسلة دورات برنامج التدريب لعام 1440هـ، الذي تنظمه الإدارة العامة للبرامج النسائية في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بعنوان "مهارات الاتصال الفعال"، وذلك في مقر اللجنة بالرياض.وتستمر الدورة مدة يومين، وذلك من منطلق تفعيل برامج التدريب لخدمة المجتمع والمساهمة في التوعية والتوجيه، حيث تستهدف هذه السلسلة جميع فئات المجتمع في المملكة والتي ستقيمها اللجنة طيلة هذا العام.ورحبت مديرة إدارة البرامج النسائية في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بسمة بنت سعود السويلم بالحضور، مشيدة بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لمشاركتها في المسؤولية الاجتماعية من خلال برامج التدريب التي تساهم في تأهيل وعي الفرد تجاه مخاطر المخدرات، ومشاكل التعاطي، وطرق علاج الإدمان، وايجاد فرص جديدة لاحتوائهم ومساعدتهم لتجاوزها، والمساهمة في تنمية قدراتهم على النحو السليم، معربة عن شكرها للمسؤولين في اللجنة والمشاركين في تنظيم الدورات التدريبية التابعة لبرامج التدريب، الذي تبلغ 28 دورة بمعدل 275 ساعة.من جانبه أوضح مدير عام العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بندر بن عبدالله الرميحي أن هذه الأنشطة التدريبية تخدم الفرد لذاته وفي مؤسسته والمجتمع والمشاركة في الكشف عن الأسباب الحقيقية من مخاطر المخدرات والإدمان ومعرفة سبل الوقاية ووسائل التوعية.// انتهى //12:33ت م0045