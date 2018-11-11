تونس 03 ربيع الأول 1440هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، اهتمامها للمشهد السياسي في تونس في ضوء انعقاد مجلس نواب الشعب التونسي غدًا جلسة عامة من أجل منح الثقة لأعضاء الحكومة محل التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء يوسف الشاهد على حكومته وما ستفرزه الجلسة من خلافات وجدال بين مختلف ممثلي الكتل البرلمانية.واهتمت إلى جانب ذلك بتواصل مناقشة ميزانية الدولة في تونس لعام 2019 م ومشاركة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في مؤتمر دولي للسلام بباريس.وأنبات صحف الأحد عن مباشرة السلطات الجزائرية تنفيذ مخطط أمني استثنائي لحماية الأفواج السياحية في ولايات الجنوب خلال موسم السياحة الصحراوية الشتوية.وأوردت في شأن آخر ترحيب جامعة الدول العربية بدعوة المغرب إلى تأسيس لجنة مشتركة مع الجزائر لبحث الملفات العالقة، داعية إلى حتمية التعاطي بايجابية معها.وتابعت في الشان الليبي استعدادات إيطاليا لاستضافة المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي يبدًا غدًا وذلك بعد أشهر من اجتماع باريس الذي تنصلت الأطراف الليبية من مخرجاته وعدم تنفيذ بنوده, ناقلة في السياق تصريحات وزيرة الدفاع الإيطالية اليزابيتا ترينتا، أكدت فيها أن استقرار ليبيا يمثل أولوية النسبة لأمن البحر الأبيض المتوسط .وأفادت في الشان السوري أن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة كثف من غاراته على بلدة هجين واستهدف منازل المواطنين بعشرات الغارات، مما تسبب بمقتل 26 مدنيًا على الأقل وإصابة العشرات بجروح ووقوع دمار كبير في المنازل.ورصدت الصحف الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق عدة بالأردن, مشيرة إلى مقتل عدد من الأشخاص وإعلان السلطات الأردنية حالة الطوارئ في ميناء العقبة جنوب البلاد وإغلاق الجامعات والمدارس وفتح المساجد لإيواء المدنيين في المناطق المتضررة.ونشرت صحف تونس مجموعة أخرى من التقارير تناولت احتفال أوروبا اليوم بمرور مائة عام على نهاية الحرب العالمية الأولى بباريس بمشاركة 70 من قادة العالم, وارتفاع عدد قتلى الهجوم على فندق في الصومال إلى 39 شخصًا, وكشف وزارة الداخلية المغربية عن شبكات ارهابية لتنفيذ عمليات خطيرة داخل المملكة المغربية.// انتهى //12:42ت م0047