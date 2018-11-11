إسلام آباد 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء تبادل القوات الباكستانية والهندية عمليات إطلاق النار عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأخبرت عن إصابة خمسة مدنيين على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير بنيران القوات الهندية.وسلطت الضوء على المحادثات الجارية بين الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي للحصول على برنامج لدعم الاقتصاد الباكستاني.وتابعت سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني لإكمال المشروع في الوقت المحدد.وتحدثت عن التطورات الإيجابية التي شهدتها عملية المصالحة الأفغانية، والجهود التي تبذلها كل من والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بالتعاون مع دول المنطقة لاستعادة الاستقرار إلى أفغانستان.وأشارت إلى الهجوم المسلح الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو وأدى إلى مقتل العشرات.// انتهى //12:44ت م0049