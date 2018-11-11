نجران 03 ربيع الأول 1440هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأطلقت أمانة منطقة نجران التيار الكهربائي في 148 عمود إنارة، وأنهت تركيب 191 عمود آخر موزعة بين حي العريسة الجنوبية وحي رجلاء بمدينة نجران.وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب أنه تم اطلاق التيار الكهربائي في 67 عمود إنارة بارتفاع 12 متراً، وتركيب وإنارة 81 عمود إنارة بارتفاع 10 أمتار بحي العريسة الجنوبية، كما تم الانتهاء من تركيب 130 عمود إنارة بحي العريسة الجنوبية وتركيب 61 عمود إنارة بحي رجلاء بمدينة نجران، وجاري التنسيق حالياً مع شركة الكهرباء لإطلاق التيار في أعمدة الإنارة المتبقية.// انتهى //12:50ت م0050