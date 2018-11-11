نجران 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واستنفذ الكلية التقنية بمنطقة نجران اليوم، دورة عن "صيانة الجوال"، ضمن برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" بمرحلته الرابعة، وتستمر أربعة أيام.وأبان مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق، أن التسجيل ما زال متاحاً في عددٍ من الدورات التدريبية عبر موقع المؤسسة الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa، وتشمل مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي، والدعم الفني، ومبادئ الكهرباء، والتمديدات المنزلية، إلى جانب مبادئ صيانة السيارات، ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، التي تقام الأسبوع القادم.// انتهى //14:05ت م0076