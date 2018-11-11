الدمام 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسنظمت كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل اليوم محاضرة تعريفية عن الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية "إرتقاء" ، بحضور عدد من مسؤولي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.وثمن مقدم المحاضرة مسؤول العلاقات العامة في الجمعية عبد الله بن علي بابيضان جهود الجامعة في المبادرات المجتمعية، مؤكدا أن الجمعية تفتح باب التعاون مع جميع الجهات التي ترغب في خدمة المجتمع وفي نشر وعي وثقافة إعادة التدوير، لافتا إلى أن الجمعية تدعوا الجميع إلى زيارة مقرها ومشاهدة عمليه إعادة التأهيل والعملية الاحترافية المقدمة من قبل المختصين في إعادة التدوير.وأوضح وكيل التطوير والجودة لكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور ياسر بن أحمد بامعروف أن الكلية تسعى للتوسع في المبادرات المجتمعية ودعم الأعمال الخيرية التي تلامس إحتياج المجتمع وان أحد هذه الاعمال هو تيسير امتلاك أجهزة الحاسب الآلي لغير القادرين عن طريق التعاون مع جمعية "إرتقاء" الخيرية وتنظيم حملة تبرع تستهدف أهل العطاء ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وإداريين وطلاب.وأشارت رئيسة الوحدة المساندة لعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة الدكتورة سميحة إبراهيمي إلى إقامة حملة للتبرع بالأجهزة القديمة بالتعاون مع الجمعية، تهدف الى استقبال أجهزة الحاسب الآلي من الراغبين بالتبرع بها، وجمعها وإعادة تدويرها من قبل الجمعية، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري، في مبنى الكلية بالمدينة الجامعية الجديدة.// انتهى //14:08ت م0079