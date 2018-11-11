بريدة 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ،أن شباب وفتيات الوطن قادرين على وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة من خلال قدراتهم البارعة والإبداعية في تحقيق العديد من جوائز الابتكار والاختراع في عددٍ من المسابقات الإقليمية والدولية ونيلهم جوائز أهلتهم، ليكونوا سفراء في الابتكار والاختراع.وقال سموه :" إن الموهوب إذا وجد الجو المناسب والدعم والمساندة المتخصصة فإنه قادر على الابتكار وتقديم عصارة فكره بما يعود بالنفع والفائدة على صناعات الدول ويسهم في تقدمها ورقيها "، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من دعم ورعاية للموهوبين والعناية بهم بوصفهم ثروة وطنية يجب المحافظة عليها ودعمها.جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة في بريدة اليوم، محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، والمدربة خلود عبدالله المطيري بمناسبة حصولها على الميدالية الفضية من اتحاد المخترعين الألماني، والميدالية الذهبية من اتحاد المخترعين التايلندي، نظير مشاركتها في معرض كيوي العالمي للاختراعات 2018 في كوريا الجنوبية، باختراعها روبوت المسيطر على مخاطر الحرائق.وهنأ سموه المدربة خلود المطيري، على حصولها على ميداليتين في مسابقتين عالميتين، مشيداً سموه بإنجازات أبناء وبنات مناطق المملكة عامة ومنطقة القصيم خاصة، وبما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة، وما وصلت إليه الفتاة السعودية، وحصدها للعديد من الجوائز العالمية.// انتهى //14:12ت م0080