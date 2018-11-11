الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسوقعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية اليوم مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الاجتماعية لتعزيز التوعية المالية ونشر ثقافة الادخار لدى طالبات ومنسوبات الجامعة.ومثل جامعة الأميرة نورة وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد فيما مثل بنك التنمية الاجتماعية مديرة إدارة نشر الثقافة المالية والتوعية غادة بنت عبدالعزيز البيرثن.وأكدت الرشيد أن إبرام هذه المذكرة جاءت بهدف دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية والإسهام في تحقيق غايات الجامعة الاستراتيجية والعمل على مواكبة رؤية المملكة 2030 المتضمنة على تطوير القطاع المالي ورفع نسبة ادخار الأسر، من خلال "العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإقامة المحاضرات التوعوية ودعم العمل الحر وإيجاد الأدوات والبرامج التي تحقق هذه الغاية".يذكر أن هذه المذكرة تأتي ضمن سلسلة من المذكرات والاتفاقيات المجتمعية بين الجامعة والمؤسسات التعليمية والتدريبية التي تسعى جميعها لتحقيق تعاون مثمر مع القطاعات المختلفة وتكاتف الجهود لنهضة الوطن.//انتهى//14:13ت م0081