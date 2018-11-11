المدينة المنورة 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بجازان الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني.وأعرب الأمير فيصل بن سلمان خلال اللقاء, عن شكره وتقديره للدكتور علاء نصيف على ما قدمه من جهود وإسهامات طوال فترة عمله في الهيئة الملكية في ينبع، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة ، كما هنأ سموه المهندس العلوني بمناسبة تعيينه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع.ونوه سموه بما تتمتع به محافظة ينبع من فرص استثمارية متنوعة يجعل منها بيئة جاذبة للاستثمار, حاثاً على بذل الجهد والدعم من أجل تحقيق أعلى سقف للطموح في مجال الاستثمار وتوفير الفرص الوظيفة للشباب.// انتهى //14:15ت م0082