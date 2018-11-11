الدمام 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واستنظم غرفة الشرقية في فرعها بمحافظة الخفجي برنامجاً تدريبياً بعنوان "برنامج التميز والإبداع الوظيفي" ، خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر الجاري.ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لرفع كفاءة العمل من خلال التميز والتفكير بطرق ابتكارية في التعامل مع التحديات اليومية.ويستعرض البرنامج أنماط تدريبية مختلفة من أبرزها نظريات علمية وتمارين عملية وورش عمل وأنشطة مكثفة, كما يتناول مستويات وخصائص ومعوقات الإبداع ، والأساليب الفعالة في مهارات التواصل في بيئات العمل، والتخطيط وصناعة الأهداف الاستراتيجية، ونموذج تحليل التحديات والمشاكل الواقعة والمتوقعة.ويناقش البرنامج محاور خماسية الأبداع الوظيفي، وأخلاقيات العمل في مختلف البيئات وربطها ببيئة العمل الفعلية ، وأفضل الممارسات في زيادة الإنتاج وجودة العمل.// انتهى //14:15ت م0083