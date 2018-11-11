جيزان 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واستنظم جامعة جازان غدًا, برنامجًا بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال , وذلك بمسرح كليتي الآداب والمجتمع بالمدينة الجامعية, بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.ويتضمن البرنامج الذي يستمر أربعة أيام , العديد من الدورات التدريبية وورش العمل , تشمل تسعير المنتجات, وابدأ مشروعك, والهوية الاحترافية, وريادة الأعمال والابتكار, وتحديد فكرة المشروع , حيث تقام الدورات بكلية إدارة الأعمال للطلاب , ودورات مماثلة بكلية إدارة الأعمال بقسم الطالبات , وذلك ضمن أهداف الأسبوع في تعزيز ثقافة العمل الحر ، ودعم تطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة.// انتهى //14:16ت م0084