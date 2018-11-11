الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسعقدت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث (نحن تراثنا ) اجتماع الجمعية العمومية السنوي مساء أمس الذي تزامن مع انتخابات الدورة الثالثة لمجلس الإدارة بقاعة الملك عبد العزيز للمحاضرات بمركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض بحضور أعضاء الجمعية من داخل العاصمة وخارجها.وعبر مدير عام الجمعية عبدالرحمن بن عبدالله العيدان عن شكره للمجلس السابق برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز و عضوية عدد من أصحاب و صاحبات السمو و المعالي مقدراً و مثمناً إنجازات المجلس السابق.كما رحب بالتشكيل الجديد للمجلس عقب انتخابات الدورة الثالثة للجمعية العمومية للجمعية متمنياً أن يحقق قفزة نوعية للجمعية على المستويين المحلي و الدولي وأن تتمكن الجمعية من القيام بدور أكبر وأشمل من خلال استمرار المشاركة في برنامج التحول 2020 و رؤية المملكة 2030 .و تم إجراء عملية التصويت و اختيار المجلس الجديد من تسعة أعضاء بحضور ممثلي وزارة العمل و التنمية الاجتماعية اتفقوا فيما بينهم على اختيار صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله الفرحان وزير الثقافة رئيساً للمجلس و معالي مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد أمين عام مسك الخيرية الأستاذ بدر بن محمد بن عساكر نائبًا للرئيس و سمو الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي المشرف المالي و بعضوية كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز والدكتور أحمد الزيلعي والدكتور سعد الراشد وسلطان البازعي والمهندس عادل المنديل والدكتور عبدالعزيز السبيّل.وقد استعرضت الجمعية إنجازاتها و مركزها المالي للعام الماضي و أقرت موازنة العام 2018// انتهى //14:18ت م0085