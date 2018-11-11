مكة المكرمة 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسزار 70 طالباً من مدارس الفلاح وطلاب موهبة أمس، معهد الإبداع وريادة الأعمال بجامعة أم القرى للتعرف على أنشطة وبرامج المعهد ضمن احتفال المعهد بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال.وتعرف الطلاب خلال زيارتهم على أقسام المعهد وبرامجه وما يضمه من مبادرات ونشاطات مختصة في مجالات الإبداع وريادة الأعمال وما هي البرامج التي يقوم المعهد بتنفيذها لدعم المبدعين والمبتكرين، كما قدم المعهد دورة للطلاب بعنوان "الإبداع والابتكار" بالتعاون مع خريج مبادرة رواد المستقبل بالمعهد خالد الثمالي.وأوضح عميد المعهد الدكتور موفق محمد عريجه، أن هذه الزيارة تأتي ضمن الأنشطة والفعاليات التي يقيمها المعهد احتفالاً بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال الهادفة لنشر ثقافة الابتكار والإبداع والإسهام في إعداد جيل متميز من رواد الأعمال مستقبلاً، وتنمية مجالات الإبداع والابتكار لدى المجتمع الجامعي.وأفاد أن المعهد يسعى من خلال هذه الزيارات إلى تعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال لدى شرائح المجتمع وتوعيتهم بكيفية تأسيس مشاريعهم ودعمها وتوثيق أفكارهم وإبداعاتهم.// انتهى //14:21ت م0086