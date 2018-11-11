صامطة 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسبدأت الكلية التقنية بصامطة "بنين" اليوم, استقبال الراغبين في التسجيل للفصل التدريبي الثاني لمرحلة الدبلوم للعام الحالي, من خلال بوابة التدريب التقني على الرابط: tps://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pag.وأوضح عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي أن التسجيل سيكون في أقسام التقنية الإدارية تخصص المحاسبة , والحاسب الآلي وتقنية المعلومات تخصص إدارة أنظمة الشبكات , والتقنية الإلكترونية , والتقنية المدنية والمعمارية، فيما ستتم عملية الفرز وإعلان المقبولين في اليوم الـ 18 من الشهر الحالي , ليتم عقب ذلك مراسلة المقبولين وإنهاء إجراءات القبول النهائي والتواصل مع المقبولين.ودعا دربشي المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعته, فيما سيتم إرسال ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمين بمقر الكلية.// انتهى //14:22ت م0087