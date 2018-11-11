الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واساختتمت أمس في أبها منافسات بطولة درع الاتحاد السعودي للدراجات الثالثة " شباب - مراكز تدريب " ، ضمن البرنامج الزمني الداخلي للدراجات 2018 - 2019 م .وجاء في المركز الأول لسباق الفرق فريق السلام بـ 60 نقطة ، وفي المركز الثاني فريق أبها بـ 50 نقطة ، وحل بالمركز الثالث مركز تدريب جازان بـ 40 نقطة ، وفي منافسات الفردي حقق المركز الأول دراج السلام علي الشيخ ، و الثاني دراج أبها عبدالله القحطاني ، و الثالث دراج الفتح عبدالرحمن السلطان .وفي نهاية السباقات توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات عبدالعزيز الشهراني ، الفائزين في منافسات البطولة .// انتهى //14:24ت م0088