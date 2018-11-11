الدمام 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واستنظم غرفة الشرقية ممثلة بلجنة البيئة والغذاء بالتعاون مع أمانة الشرقية، يوم الأربعاء القادم, ورشة عمل تناقش موضوع حماية البيئة، بمشاركة عدد من المسؤولين, وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.وأبان رئيس اللجنة طلال بن سليمان الرشيد، أن الورشة تأتي ضمن أعمال اللجنة، وتهدف إلى توعية وتثقيف القطاع الخاص وقطاع البيئة والغذاء بالمنطقة بما يعزز المحافظة على البيئة والصـحة العامة.// انتهى //14:25ت م0089