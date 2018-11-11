الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 32.28 نقطة ليقفل عند مستوى 7711.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 123 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الأسماك, والصادرات, والأهلية, وتكافل الراجحي، والاتحاد التجاري الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات صناعة الورق, وإتحاد الخليج، وسوليديرتي تكافل، وسايكو, والمتحدة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 9.87% .فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان, وأسمنت نجران، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم سابك، والإنماء, والصادرات، وكيان السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 11.05 نقطة ليقفل عند مستوى 2470.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 88 صفقة.// انتهى //15:54ت م0118