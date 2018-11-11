جدة 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسافتتح صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، نيابة عن وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ورشة عمل "أحدث السبل لحماية الأراضي الحكومية" ، والمخصصة لمنسوبي المحافظات والمراكز التابعة لها.وتهدف الورشة التي تأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، لتعزيز حماية الأراضي الحكومية، وتطوير الضوابط الخاصة بحمايتها من التعديات ، وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه جهات الاختصاص.وتُعد الورشة إحدى المبادرات المنبثقة عن مشروع الإمارة الخاص بالتكامل الحقوقي للإسهام بشكل مباشر في تحقيق استراتيجية المنطقة التنموية ورؤية المملكة٢٠٣٠.// انتهى //15:55ت م0119