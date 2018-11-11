مكة المكرمة 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأقامت الإدارة العامة للتطوير والتخطيط بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع أكاديمية التأهيل والتدريب اليوم, ورشة عمل بالتزامن مع اليوم العالمي للجودة بعنوان "نحو الجودة الشاملة ", بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.وأشاد الدكتور السديس بورشة الجودة وما يسهم من خلاله في تعزيز رؤية القيادة الرشيدة - رعاها الله - في تطوير العمل المؤسس وما يوائم رؤية المملكة في طموحاتها لمواكبة الخطط التنموية الشاملة الــ 2030, وكذلك السعي الدؤوب للجودة والتميز في إدارات الرئاسة كافة.وأكد معاليه أهمية الإحسان والإتقان واتباع أفضل منهج لأن الجودة أساس للوصول للقمة، وأن الأمم والحضارات لا تتحقق بدون همه, مبيناً أن الإسلام سبق ذلك في الدعوة على الإخلاص والتفاني في العمل، وضرورة تقديم المبادرات التي تسعى لخدمة ضيوف الرحمن وقاصديهما.وأشار إلى أن الخطط الاستراتيجية للرئاسة والميدانية والموسمية تتجسد في موائمة رؤية المملكة 2030 ، حيث كرّم معاليه عضو المجلس السعودي للجودة الدكتور عمر كابلي نظير جهوده ومشاركته في اليوم العالم للجودة.من جانبه, أوضح مدير أكاديمية التأهيل والتدريب أحمد الوذيناني أن الورشة خلصت إلى عددت من التوصيات المهمة وهي : وضع خطط طويلة المدى تتفرع منها عدت أهداف، والتميز يكون وفق التوجه الاستراتيجي للرئاسة وقياسه من خلال مؤشرات محددة ، وإنشاء فريق لنشر ثقافة التميز بين كوادر الرئاسة ، والتصنيف والتعريف بالمعنيين في الإدارة كافة ، ووضع نموذج لمتابعة الأخلاقيات عبر برنامج ونظام لتأصيله ، مضياً أن جميع مديري الإدارات والوحدات ورؤساء الأقسام بالرئاسة شاركوا في الورشة بما أسهم في نجاحها والاستفادة من مخرجاتها.// انتهى //15:56ت م0120