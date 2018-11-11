القطيف 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسنفّذت شعبة القيادة المدرسية بمكتب التعليم بمحافظة القطيف اليوم برنامجًا تدريبيًا لتأهيل منسوبي المكتب بعنوان "منظومة العمل في الأداء الاشرافي والمدرسي" الإصدار السادس، بحضور 48 مشرفًا تربويا ، وذلك في مقر مصادر التعلم بمدرسة النجاح الثانوية.وتناول البرنامج الذي شارك فيه أخصائي التقويم بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أحمد بن فهد الغوينم وأخصائي التقويم بمكتب التعليم في محافظة القطيف طلال بن محمد الحوباني ، بنود منظومة الأداء الإشرافي والمدرسي ، وشرح بنود التقويم النوعي ، ولماذا مؤشرات الأداء؟ ، وتصنيف المؤشرات ، وأهمية قيادة الأداء الإشرافي ، واستمارة الأداء ودرجة المصداقية في الأرقام المسندة إلى المؤشرات ، وعوامل النجاح والأسس التي تبنى عليها مؤشرات ، وفلسفة مؤشر قيادة الأداء الإشرافي.وأكد الغوينم على أهمية آلية العمل والاستمرار في خطة تحسين الانضباط الإشرافي والمدرسي وأن تكون هناك تغذية راجعة عن حالات القصور بهدف تحسين جودة المخرجات التعليمية.بدوره أشار الحوباني إلى بناء وتنفيذ الخطة الإشرافية وإيجاد شاهد مقابل كل مؤشر في الخطة يدل على التنفيذ الفعّال وتقويم بناء الخطط الإستراتيجية الإشرافية، ووضع جدول زمني لتنفيذها.من جانبه أوضح رئيس شعبة القيادة المدرسية عبدالله بن سالم الشهري أن البرنامج يأتي بهدف تحسين فاعلية وكفاءة المشرفين وتدريبهم على المنظومة مما يسهم في تجويد العمل الإشرافي ويرسم إطار العمل المنظم.// انتهى //15:56ت م0121