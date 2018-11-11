جيزان 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسواصلت عمادة البحث العلمي بجامعة جازان أمس , تنفيذ دوراتها التدريبية للطلاب والطالبات المشاركين في الملتقى العلمي الطلابي التاسع , وذلك ضمن الأسبوع التدريبي الثاني على مسرح كليتي المجتمع والآداب بالمدينة الجامعية.وقدم عميد البحث العلمي الدكتور أحمد عبدالحق ورشة عمل بعنوان "البحث العلمي والتطوير وأهميته لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ", مشيراً إلى أنشطة البحث العلمي الثلاثة وهي البحوث الأساسية, والتطبيقية, والتجريبية ، ومؤشرات البحث العلمي في المملكة , فضلاً عن تطلعات جامعة جازان للبحث العلمي لتحقيق رؤية المملكة من خلال إطلاق برنامج باحث المستقبل بالجامعة.وتضمنت الدورة التدريبية محاضرات عن أساسيات البحث العلمي وحقوق الملكية الفكرية, وورقة عمل عن مركز الابتكار وريادة الأعمال من الفكرة إلى المشروع، وعرض تجربة بحثية بعنوان "أثر الفراشة".من جانبه, بيّن رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الدكتور علي الفيفي أن التنوع في الدورات التدريبية والمحاضرات العلمية وعرض تجارب الباحثين من الأكاديميين المختصين بالجامعة وضيوفها, يهدف إلى تعزيز وتوسيع المدارك لدى طلاب وطالبات الجامعة واطلاعهم على كل الجوانب المتعلقة بالبحوث العلمية وطرقها وأساليبها.// انتهى //15:56ت م0122