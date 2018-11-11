الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واستفتتح غداً منافسات الجولة الـ 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم من خلال مواجهة واحدة يلتقي خلالها فريق الجيل مع نظيره العروبة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ، الجيل يخوض اللقاء وهو في المرتبة الثالثة عشر برصيد 14 نقطة ، فيما يخوض العروبة اللقاء وهو في المرتبة العاشرة أيضاً برصيد 14 نقطة.هذا وتتواصل بعد غدٍ منافسات الجولة بأربع لقاءات ، إذ يلتقي الكوكب والنجوم في الخرج ، ويستضيف الطائي نظيره النهضة بحائل ، ويحلّ القيصومة ضيفاً على ضمك في خميس مشيط ، فيما يلاقي هجر نظيره نجران بالأحساء.// انتهى //15:58ت م0124