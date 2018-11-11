حائل 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, السكرتير الأول بوزارة الخارجية مدير فرع مكتب الوزارة بالمنطقة أحمد الرخيص.ونوه سمو الأمير بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من حرص واهتمام بكل ما يسهل على المواطنين في احتياجاتهم داخل الوطن وخارجه, مشيداً بما تقوم به وزارة الخارجية من مهام متعددة, مثنياً على جهود مكتب الوزارة في المنطقة, حاثاً على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.من جانبه, قدم أحمد الرخيص نبذة عن سير عمل الفرع وإنجازاته خلال عام 2018م, مشيراً إلى أنه أنهى إجراءات ما يقارب 000 . 18 مراجع.وفي نهاية اللقاء, تسلّم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.// انتهى //15:59ت م0125