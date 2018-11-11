الطائف 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واس الطائفينظم النادي الأدبي الثقافي بالطائف ممثلاً بفريق إثراء الثقافي، مساء الأربعاء المقبل ندوة شبابية ثقافية بالنادي بعنوان "الثقافة والشباب والتنمية..عقبات وآمال"، يقدمها عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار مدير الموسوعة العالمية للأدب العربي الدكتور عبدالله بن رفود السفياني، وذلك بقاعة المحاضرات بمقر النادي بالفيصلية .أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد، مشيرا إلى أن الندوة ستتناول مفهوم الثقافة في سياقات متعددة من بينها الثقافة في السياق التاريخي والاجتماعي والفردي، وكيفية تكون الثقافات ومتغيراتها، ومحاولة تحديد العلاقات القائمة بين الثقافة والتنمية والشباب باعتبار الثقافة أحد أهم روافد التنمية، والجدل القائم بين الباحثين حول هذه العلاقة وهل يمكن أن تكون بعض الثقافات عوائق في طريق التنمية، وكيف تساعد التنمية في حالات معينة على تحريك الثقافة وتعزيز أدوارها، إضافة إلى استعراض أدوار الشباب في الربط الحيوي بين الثقافة من جهة والتنمية من جهة أخرى .ودعا الجعيد مثقفي ومثقفات الطائف و المهتمين لحضور هذه الندوة التي ستبدأ بعد صلاة العشاء .// انتهى //16:01ت م0126