الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسدشَّن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بديوان الوزارة اليوم ، خدمة الربط الإلكتروني لطلبات إصدار تذاكر السفر للطلبة المبتعثين وذويهم التي تمّكن الطلاب المبتعثين من الحصول على أوامر الاركاب إلكترونياً ، وإصدار تذاكر السفر بشكل آلي من خلال تكامل بوابة سفير مع نظام الحجز لدى الخطوط السعودية, بحضور المدير العام للخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر .وتهدف الخدمة لتمكين جميع الطلاب المبتعثين وذويهم من اختيار خط السير والرحلة المناسبة لهم وفق مدة زمنية محددة ، والاستغناء عن التعاملات الورقية.وأفاد فريق عمل أن المشروع سيسهم الربط الإلكتروني في اختزال الوقت المقدر للطالب المبتعث لإنهاء إجراءات الحجوزات وإصدار التذاكر خلال 10 دقائق، فضلاً عن ما تحققه الخدمة من تخفيف العبء التشغيلي على الملحقيات الثقافية في دول الابتعاث، وكذلك مكاتب الخطوط السعودية للحجوزات.بدوره, أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى خلال تدشينه خدمة الربط الإلكتروني أن هذه الخدمة, تأتي تفعيلاً لرؤية المملكة 2030 نحو بناء شراكات مع القطاعين العام والخاص لرفع مستوى الأداء في وزارة التعليم ، وأن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لمشاريع الربط الإلكتروني, وتفعيلاً للخدمات المقدمة للمستفيدين "إلكترونياً"، متمنياً أن تسهم هذه الخدمة في معالجة المعوقات التي كانت تواجه بعض المبتعثين في الحجز وإصدار التذاكر ، وتسهيل إجراءات الطلبة والطالبات المبتعثين وأسرهم ، من خلال تقديم خدمة نوعية جديدة لهم.ولفت الدكتور العيسى الانتباه عقب حفل التدشين إلى أهمية استمرار التعاون مع الخطوط السعودية ليس لدعم برامج الابتعاث فقط ، بل ولدعم البرامج التي تضطلع بها وزارة التعليم, حيث أن لدينا أسر تعليمية كبيرة ممثلة في أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ، والمعلمين ، وهيئة إدارية جميعهم يحتاجون إلى خدمات متنوعة كونها الشريحة الأعلى في المجتمع السعودي ويستحقون العناية والاهتمام.من جانبه, أعرب المهندس الجاسر عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التعليم لإطلاق مبادرة الربط الإلكتروني ضمن الشراكة الاستراتيجية, مبيناً وزارة التعليم والمؤسسة العام للخطوط الجوية العربية السعوديةــوأضاف أن المبادرة التي نشارك سويا في اطلاقها اليوم, تمثل أهمية كبيرة للخطوط السعودية ــ كونها تُعنى بشريحة غالية من ضيوف الناقل الوطني وهم أبناء وبنات الوطن المبتعثين لطلب العلم في الكثير من دول العالم, والتزود بأفضل المؤهلات العلمية والأساليب العملية التي تمكنهم من خدمة وطنهم والإسهام في تطوره وتنميته, وفق الرؤية الملهمة 2030 وما تمثله من أهمية لمستقبل وطننا الغالي, في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وأشار الجاسر أن خدمة الربط الإلكتروني ستوفر خدمات شاملة وجليلة لمنسوبي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من المبتعثين والمبتعثات ومنسوبي الملحقيات التعليمية ووزارة التعليم في أنحاء العالم, حيث جرى استحداث مركز العناية بالطلاب, ويضم فريق عمل متكامل يعمل على مدار الساعة عبر قنوات اتصال مباشرة ويوفر خدمات الحجز وإصدار التذاكر وخدمات ما بعد البيع.// يتبع //16:02ت م0129

وأوضح أنه على ضوء هذه الشراكة فقد جرى افتتاح 4 مكاتب للخطوط السعودية بمقري وزارة التعليم ووكالة الابتعاث بالرياض, كما أنه تعد تسهيلاً لإجراءات سفر الطلاب والطالبات المبتعثين فقد جرى تخصيص قنوات اتصال مباشرة تتمثل في رقم خاص للتواصل عبر برنامج الواتساب وبريد إلكتروني وأرقام هواتف للاتصال المباشر في أكثر من عشرين دولة حول العالم.وبيّن أن إطلاق الخدمة الذاتية لإصدار التذاكر سوف يتم عن طريق الربط الإلكتروني بين موقع الخطوط السعودية وبوابة سفير بحيث يقوم الطالب, بإنهاء إجراءات الحجز وإصدار التذاكر مباشرة عبر نظام حجز الخطوط السعودية المدمج في البوابة.من جهته, أفاد وكيل الوزارة للبعثات والمشرف العام على الملحقيات الثقافية رئيس لجنة النقل الجوي بوزارة التعليم الدكتور جاسر الحربش أن وزارة التعليم توصلت إلى مشروع الربط الإلكتروني بالتعاون مع الخطوط الجوية السعودية, سعياً للإسراع في أتمتة جميع التعاملات الإلكترونية بين الوزارة ومبتعثيها من الطلاب والطالبات مع الخطوط الجوية السعودية باعتبارها الناقل الوطني للمبتعثين.وأضاف الحربش أن الربط الإلكتروني سيمكن الطلاب المبتعثين من خدمة حجز وإصدار التذاكر إلكترونياً بشكل ذاتي دون الحاجة إلى مساعدة أو تدخل بشري, مشيراً أن الخدمة ستكون متاحة ابتداءً من اليوم عبر بوابة سفير المبتعثين.وأشار إلى أن الآلية الجديدة لطلب الحجز الإلكتروني، وكذلك حجز الرحلة ستمر بعدة مراحل بعد دخول الطالب على البوابة "سفير" والتقدم بطلب تذكرة في الوقت الذي يحدده الطالب للملحقية التابع لها التي بدورها تمرر هذا الطلب عبر سيرفرات نظام الحجز المركزي بالخطوط السعودية.// انتهى //16:02ت م0130