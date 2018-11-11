تعز 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 1900 كرتون تمر في مناطق الكديحة والبواكر والشاذلية والازوام ونوبة عامر والسماسم والحسنية التابعة لقرية الزهاري بمديرية المخا بمحافظة تعز، استفاد من المساعدات 11400 فرد .وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في محافظاته كافة دون تمييز.// انتهى //16:03ت م0131