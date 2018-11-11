المنامة 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,312 بانخفاض قدره 0.64 نقطة عن معدل الإقفال السابق, في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 915.99 بارتفاع قدره 2.75 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 6 ملايين و 533 ألفاً و 557 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 829 ألفاً و 705 دنانير تم تنفيذها خلال 36 صفقة.// انتهى //16:05ت م0132