اقتصادي / مؤشرا البحرين العام يقفل على اخفاض والإسلامي يقفل على ارتفاع
الأحد 1440/3/3 هـ الموافق 2018/11/11 م واس
المنامة 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واس
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,312 بانخفاض قدره 0.64 نقطة عن معدل الإقفال السابق, في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 915.99 بارتفاع قدره 2.75 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 6 ملايين و 533 ألفاً و 557 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 829 ألفاً و 705 دنانير تم تنفيذها خلال 36 صفقة.
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