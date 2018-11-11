عمّان 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واساقر رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز ، بوجود مشاكل في البنية التحتية والخدمات، مؤكداً أنها ستكون لها اولوية في موازنة عام 2019م، خاصة في المناطق التي جرت فيها الاحداث الاخيرة.وقال خلال جلسة لمجلس النواب الأردني اليوم، ان الحكومة تعاملت مع الحالة الجوية عبر المركز الوطني للأمن وادارة الازمات الأردني، وبالتنسيق مع مختلف اجهزة الدولة المدنية والعسكرية.واكد ان ما مر به الأردن ليس ظروف عادية بل استثنائية، وتعاملت الحكومة معه بكل طاقتها، وهي ظروف تمر بها كل دول العالم ما يلحق الخسائر نتيجة الظروف الجوية.ولفت إلى ان الحكومة تتعلم الدروس والعبر من هذه الاحداث في سبيل تطوير التعامل معها.وكانت الأردن تعرضت خلال الايام الماضية لحالة جوية غير مستقرة، نتج عنها 12 وفاة ، واصابه 29 اخرين، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق مختلفة جنوبي الأردن.// انتهى //16:44ت م0169