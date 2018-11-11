طرابلس 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واساعلن جهاز خفر السواحل الليبي عن إنقاذ 44 مهاجرًا غير شرعي بينهم مواطنون ليبيون، كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه في عرض البحر .وأوضح المكتب الإعلامي لمديرية أمن زوارة في بيان ” أنه بعد ورود إشارة عن وجود قارب في عرض البحر على متنه عدد من المهاجرين غير الشرعيين، وبعد التنسيق بين فرقة من مديرية أمن زوارة وجهاز خفر السواحل بميناء الصيد البحري بزوارة، توجه زورق من سرية إسناد خفر السواحل لعين المكان وتمكن من إنقاد عدد 44 مهاجراً كانوا على متن زورق مطاطي تعطل في عرض البحر.وأضاف المكتب أن المهاجرين من تونس والمغرب والسودان، بصحة جيدة وتم نقلهم إلى ميناء زوارة وتم تقديم المساعدات الإنسانية لهم.// انتهى //16:52ت م0173