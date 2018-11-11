الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي للجولف عبدالرحمن المنصور كأس البطولة المفتوحة للجولف في نسختها الثالثة التي أقيمت على ملاعب نادي ديراب الدولية للجولف بمدينة الرياض.وجاء تأهل عبدالرحمن المنصور إلى الجولة الأوروبية لمحترفي الجولف التي ستقام في نادي رويال غرينز للجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة جدة في الـ 31 من شهر يناير القادم ، وذلك كأول لاعب سعودي يتأهل من ملاعب نادي ديراب للجولف.وتمكن المنصور من تحقيق 67 ضربة في الـ "قروس" و65 في الـ"نت" وضربتين في الـ "HCP" ، متفوقاً على منافسيه في البطولة التي شارك فيها 120 لاعباً من مختلف الجنسيات ، يتقدمهم لاعبو المنتخب السعودي للجولف.وتوج اللاعب عبدالرحمن المنصور بكأس البطولة المفتوحة للجولف بحضور معالي رئيس الاتحاد السعودي للجولف الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف الدكتور ماجد سرور وعدداً من رجال المال والأعمال ولاعبي الجولف، بالإضافة إلى تكريم الفائزين في المجموعات بجوائز البطولة.// انتهى //16:55ت م0174