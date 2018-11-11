المنامة 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يرأس وفد بلاده للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين والشعبين والشقيقين ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //17:10ت م0178