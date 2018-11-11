باريس 3 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واساحتفلت فرنسا اليوم ، بالهدنة التي وضعت نهاية للحرب العالمية الأولى، بحضور حوالي 70 من قادة الدول ورؤساء حكومات بالإضافة إلى وفود دبلوماسية .ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة له بهذه المناسبة قادة الدول المجتمعين في باريس إلى نبذ "الانطواء والعنف والهيمنة" وخوض "المعركة من أجل السلام" .وشدد على ضرورة وضع السلام في صدارة الأولويات الدولية ، قائلًا "نحن هنا كقادة من واجبنا أن نعيد التأكيد أمام شعوبنا بمسؤوليتنا بأن نمرر لأطفالنا عالمًا حلمت به الأجيال الماضية" .وأضاف "معا يمكننا أن نبعد أطياف التغير المناخي والفقر والجوع والمرض ، وجميع التفاوتات والجهل".وتزامنًا مع هذه الاحتفالات ، سيفتتح الرئيس الفرنسي في وقت لاحق اليوم منتدى باريس للسلام .// انتهى //17:12ت م0179