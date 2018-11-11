عام / قادة العالم يحتفلون في باريس بمئوية نهاية الحرب العالمية الأولى
الأحد 1440/3/3 هـ الموافق 2018/11/11 م واس
باريس 3 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واس
احتفلت فرنسا اليوم ، بالهدنة التي وضعت نهاية للحرب العالمية الأولى، بحضور حوالي 70 من قادة الدول ورؤساء حكومات بالإضافة إلى وفود دبلوماسية .
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة له بهذه المناسبة قادة الدول المجتمعين في باريس إلى نبذ "الانطواء والعنف والهيمنة" وخوض "المعركة من أجل السلام" .
وشدد على ضرورة وضع السلام في صدارة الأولويات الدولية ، قائلًا "نحن هنا كقادة من واجبنا أن نعيد التأكيد أمام شعوبنا بمسؤوليتنا بأن نمرر لأطفالنا عالمًا حلمت به الأجيال الماضية" .
وأضاف "معا يمكننا أن نبعد أطياف التغير المناخي والفقر والجوع والمرض ، وجميع التفاوتات والجهل".
وتزامنًا مع هذه الاحتفالات ، سيفتتح الرئيس الفرنسي في وقت لاحق اليوم منتدى باريس للسلام .
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17:12ت م
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