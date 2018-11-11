الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم, المدير الجديد لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن السيد سيباستين ترايفيس وذلك في مقر المركز بالرياض .واستعرض الدكتور عبدالله الربيعة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لليمن التي وصلت إلى 294 مشروعًا بقيمة مليار و659 مليونًا و271 ألف دولار أمريكي بالشراكة مع 80 شريكًا محليًا وأمميًا.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الإغاثية والإنسانية المتعلقة باليمن وسبل تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لتقديم المساعدات للمحتاجين في كافة المحافظات اليمنية.بدوره, نوه ترايفيس - في تصريح صحفي - عقب اللقاء بمساهمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي قدرت بأكثر من 40 % لعام 2018م من مجموع المساعدات المقدمة من المانحيين قائلاً : هذه المساعدة بارزة بشكل ملحوظ ، وأسهمت بإنقاذ حياة المحتاجين، وبدونها سيكون الوضع الإنساني سيئ جداً وفي تدهور خطير ، ونحن شاكرون لهذا الدعم .وأضاف : كما نعلم الوضع الإنساني في اليمن دراماتيكي بشكل سيئ، ومن الجيد أن يكون لدينا شراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة ومع المانحين الآخرين لنتمكن من رفع المعاناة على قدر ما نستطيع .// انتهى //17:31ت م0180