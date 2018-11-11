عمان 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسزار فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمان وذلك للاطلاع على المشاريع المشتركة بين الجانبين التي تخدم مرضى السرطان.وتفقد فريق المركز سير العمل للحالات المتواجدة في مبنى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمؤسسة الحسين للسرطان, كما اجتمع مع ذوي الاختصاص لبحث سبل تعزيز التعاون.وتأتي هذه الزيارة استمرارا للتعاون والشراكة المثمرة بين مركز الملك سلمان للإغاثة ومركز الحسين للسرطان لخدمة المرضى.// انتهى //17:31ت م0181