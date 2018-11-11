الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح 23 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.وفيما يلي أسماء المواطنين الممنوحين هذه الميدالية وهم:فهيد بن مرشد اذويب المطيري ، عبدالرحمن بن عمر عبدالرحمن البار ، أسامه بن حسن سالم العطاس ، النقيب نايف بن حامد حسن الشريف ، فيصل بن جواد حسن الميداني ، حسين بن جعفر محمد تقي ميدان ، صالح بن عبدالله سليمان السحيم ، لؤي بن زكريا عبدالله زامل ، ايمن بن ضيف الله محمد الانصاري ، جلال بن عادل محمد اليماني ، رامي بن عبدالرحمن صالح عسكر ، حسن بن يحيى محمد مطي ، أحلام بنت محمد حمدان فيضي ، عمر بن زامل خلف الشمري ، سالم بن عبدالله سالم الحداد ، فهد بن صالح عائض القرني ، فهد بن بدر حمود الحربي ، بادي بن جبير ذبخان الحربي ، الرقيب أول/ عبدالله بن بجاد عبدالله الحربي ، عبدالله بن عبدالرحمن عبدالله الربيعان ، احمد بن صالح مبارك البقعاوي ، الملازم أول المهندس / خالد بن سعيد منصور القحطاني ، هادي بن احمد هادي جعفري .// انتهى //17:34ت م0182