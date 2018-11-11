باريس 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسالتقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس صربيا ألكساندر فوسيتش وذلك على هامش قمة السلام بالعاصمة الفرنسية باريس.وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم إن الوضع في سورية واليمن وليبيا كان ضمن الموضوعات التي تناولتها ميركل مع الأمين العام للأمم المتحدة.وأضاف أن المباحثات بين ميركل وفوسيتش تناولت الوضع في المنطقة والعلاقات مع كوسوفو.وتعقد قمة السلام في باريس بمشاركة رؤساء دول وحكومات من أنحاء العالم، بمناسبة إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى اليوم.// انتهى //17:34ت م0183