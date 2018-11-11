عمّان 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، وفداً عسكرياً كويتياً برئاسة اللواء الركن خالد مضحي الشمري.وبحث الجانبان وفق بيان صحفي، أوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بينهما، والأمور ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:38ت م0185