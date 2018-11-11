الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأصدرت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، ضمن أنشطتها الثقافية والتوعوية، العدد 51 من مجلة عيادة الجندي .وتوشح غلاف العدد بصورة لسمو ولي العهد - حفظه الله - , كما تناولت المجلة في طياتها عدداً من الموضوعات التوعوية الطبية ، منها اضطرابات النوم أسبابه وعلاجه ، والتطعميات والطرق الآمنة للأطفال، فيما أفردت المجلة عدة مقالات تثقيفية وإرشادية لأفراد المجتمع .واشتمل العدد أيضاً على العديد من التقارير الإخبارية المصورة ، والأبواب الثابتة .// انتهى //18:01ت م0190