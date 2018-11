الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بمكتبه بالوزارة اليوم, المشرف العام على مركز رعاية المستفيدين وخدمة تواصل الإلكترونية ومركز الاتصال الموحد عبدالعزيز بن منصور العصيمي, بمناسبة حصول خدمة تواصل الإلكترونية في وزارة التعليم ومركز الاتصال الموحد 19996 على الجائزة الذهبية لأفضل خدمة عملاء ( Best Customer Services ) والجائزة الفضية في أفضل خدمة ذاتية تقنية ( Best use of Self Service Technology ) في مسابقة مراكز الاتصال العالمية على مستوى العالم، وذلك بعد فوزها على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وتأهلها للتصفيات العالمية.وقدم العصيمي شكره لمعالي الدكتور العيسى على دعمة الدائم ومتابعته المتواصلة لمركز رعاية المستفيدين وخدمة تواصل الإلكترونية ومركز الاتصال، مؤكدا أهمية العمل المتواصل والمستمر للحفاظ على التميز .// انتهى //18:40ت م0191