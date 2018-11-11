إسلام آباد 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأعلنت باكستان عن زيادة مساهمتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.وأوضح بيان في إسلام آباد اليوم أن المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي قامت بتسليم الدعم الإضافي من جانب باكستان إلى مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين بيتر مولرين في نيويورك.وقالت لودهي إن شعب باكستان وقف دومًا مع إخوانه الفلسطينيين، وأن إسلام آباد رفعت مساهمتها بناء على توجيهات الحكومة الباكستانية ووفقا لرغبات وتطلعات الشعب الباكستاني.وأضافت أن هذه المساهمة ستساعد الوكالة الدولية على مواصلة جهود الإغاثة والإبقاء على المدارس والعيادات مفتوحة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.// انتهى //18:53ت م0194