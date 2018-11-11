إسلام آباد 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن تعليق عملية إعادة اللاجئين الأفغان المتواجدين في باكستان إلى بلادهم في الأشهر الأربعة القادمة بسبب الطقس البارد.ونقلت وسائل الاعلام الباكستانية عن المتحدث باسم المفوضية قوله : إنه سيتم إيقاف عملية إعادة اللاجئين إلى أفغانستان في الفترة من 1 ديسمبر 2018 وحتى 28 فبراير 2019م بسبب انخفاض درجات الحرارة والبرد الشديد.وأضاف أن جميع مراكز المفوضية في باكستان وأفغانستان ستبقى مغلقة خلال فترة الشتاء، مبيناً أن اللاجئين الأفغان المسجلين لدى المفوضية لن يحصلوا على التعويض المالي في حالة عودتهم خلال هذه الفترة.// انتهى //19:23ت م0199