الخرطوم 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني معتز موسى عبدالله اليوم، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف الذي يزور الخرطوم حالياً.وأكد معتز خلال اللقاء أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين بلاده وروسيا وفتح فرص للاستثمارات الروسية في إطار التعاون القائم الآن بين البلدين الذي يشهد تطوراً ملحوظاً خاصة في المجال السياسي .من جانبه، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أن اللقاء تناول تعزيز التعاون المستمر بين السودان وروسيا بالتركيز على التعاون الاقتصادي في المجالات المختلفة خاصة في مجال النفط والغاز والزراعة .وأبان المسؤول الروسي أن اللقاء تطرق إلى الاستعدادات الجارية لانعقاد اجتماع اللجنة السودانية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري المزمع عقده في موسكو منتصف شهر ديسمبر المقبل، والتي ستبحث آفاق التعاون في المجالات المختلفة وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، مؤكداً توفر الإرادة السياسية المشتركة على أعلى المستويات لتحقيق المصالح المشتركة بما يخدم شعبي البلدين .// انتهى //19:25ت م0200