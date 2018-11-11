الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واساختتم الاتحـاد السعودي للسهام البطولات المحلية للموسم الرياضي 2018 اليوم عقب تتويج الفائزين ببطولة المملكة الختامية التي شارك فيهـا 66 راميًا من مختلف مناطق المملكة ، واحتضن منافسـاتها ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض على مدى 5 أيـام .وتوج رئيس الاتحاد السعودي للسهام بندر بن محمد السفير وأعضاء مجلس الإدارة في الاتحاد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الأربع فئات "10م , 18م , 30م , 18م هدف ثلاثي" حيث حقق عمر السنيد الميدالية الذهبية في منافسات 10م وحل ثانياً عدي المالكي و ثالثاً يزن شحبر . وفي مسابقة 18م "15 سنة" جاء محمود عزت في المركز الأول و حل هتان باوجية ثانياً وأنس عبدالجواد ثالثاً بينما انتزع محمود حلوة ذهبية مسابقة 30م "17 سنة" وجاءت الفضية من نصيب الرامي نواف منصور و البرونزية للرامي عبدالله الجبر فيما حقق فايز الحربي ذهبية الهدف الثلاثي "18م" و حل هيثم صدقة ثانياً و علي الشمراني ثالثاً .وكرم اتحاد السهام السعـودي المدربين "فيصل الكحلاني , أحمد أمين , محمد حسن , محمد حمدي , مشعل العتيبي" نظير جهودهم الكبيرة التي يقدمونها للرماة في المراكز المتعاونة مع الاتحاد .// انتهى //19:31ت م0201